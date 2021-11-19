Джо Байден пройде медогляд. Він передає повноваження президента США Камалі Гарріс — уперше жінці

Президент США Джо Байден у пʼятницю, 19 листопада, передасть свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс на час, доки він перебуватиме під анестезією — йому зроблять колоноскопію. Це вперше в історії США, коли обовʼязки президента буде виконувати жінка.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, цитує CNN.

Байден прибув вранці 19 листопада до Медичного центру Уолтера Ріда, щоб пройти плановий щорічний медичний огляд — його перше медичне обстеження на посаді президента (йому 78 років).