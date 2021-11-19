Джо Байден пройдет медосмотр. Он передает полномочия президента США Камале Харрис — впервые женщине

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под анестезией — ему сделают колоноскопию. Это впервые в истории США, когда обязанности президента будет исполнять женщина.

Об этом во время брифинга заявила представительница Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN.

Байден прибыл утром 19 ноября в Медицинский центр Уолтера Рида, чтобы пройти плановый ежегодный медицинский осмотр — его первое медицинское обследование в должности президента (ему 78 лет).