В Белом доме подтвердили, что президент США Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Таково его намерение», — сказала в ответ на вопросы журналиста.
Отметим, в 2024 году Байдену исполнится 82 года.
- Байден победил Дональда Трампа на выборах 2020 года. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.
- 19 ноября Байден проходил плановое ежегодное медицинское освидетельствование. Во время пребывания под анестезией, когда ему делали колоноскопию, Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. Она полтора часа пробыла первой женщиной-президентом США, после чего Байден вернулся к исполнению своих обязанностей.