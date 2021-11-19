Камала Харрис полтора часа была первой женщиной президентом США. Байден уже вернулся к исполнению своих обязанностей

Плановая медицинская процедура колоноскопии, которую проходил президент США Джо Байден, успешно завершилась, поэтому глава Белого дома вернулся к исполнению своих обязанностей. Перед этим он впервые передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Он был в хорошем настроении и вернулся к полномочиям», – написала Псаки.

Она уточнила, что Байден останется на время в армейском госпитале имени Уолтера Рида, чтобы восстановиться после проведенной процедуры колоноскопии.

Следовательно, вице-президент США Камала Харрис пробыла полноправным президентом США один час 25 минут, фактически став первой женщиной-президентом США.