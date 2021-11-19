Камала Гарріс півтори години побула першою жінкою президентом США. Байден уже повернувся до виконання своїх обовʼязків

Планова медична процедура колоноскопії, яку проходив президент США Джо Байден, успішно завершилася, відтак глава Білого дому повернувся до виконання своїх обовʼязків. Перед цим він уперше передав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс .

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

«Президент поговорив із віцепрезидентом та керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Він був у гарному настрої та повернувся до повноважень», — написала Псакі.

Вона уточнила, що Байден залишиться на певний час в армійському шпиталі імені Уолтера Ріда, щоб відновитись після проведеної процедури колоноскопії.

Відтак віцепрезидент США Камала Гарріс пробула повноправним президентом США одну годину 25 хвилин, фактично ставши першою жінкою-президентом США.