У Львові вакцинуватимуть від коронавірусу безхатьків

У Львові в пʼятницю, 26 листопада, мерія організує пункт вакцинації від коронавірусу для безхатьків. Про це Львівська міська рада повідомила в понеділок, 22 листопада.

Щеплення 26 листопада можна буде зробити з 11:00 до 18:00. Пункт розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а.