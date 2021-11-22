Во Львове будут вакцинировать от коронавируса бездомных

Во Львове в пятницу, 26 ноября, мэрия организует пункт вакцинации от коронавируса для бездомных. Об этом Львовский городской совет сообщил в понедельник, 22 ноября.

Прививку 26 ноября можно будет сделать с 11:00 до 18:00. Пункт будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на улице Кирилловской, 3а.