Австралія підписала оборонну угоду AUKUS про атомні підводні човни, через яку був скандал із Францією

У понеділок, 22 листопада, голова Міноборони Австралії Пітер Даттон підписав з американськими та британськими дипломатами угоду про офіційний старт програми оснащення атомними підводними човнами в рамках нового оборонного блоку AUKUS, який спровокував конфлікт із Францією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Церемонія підписання договору відбулася у Канберрі — столиці Австралії.

Завдяки AUKUS Австралія отримає вісім сучасних атомних підводних човнів, здатних виконувати далекі місії. Країні це дозволить протидіяти напруженості в Тихоокеанському регіоні, де зростає китайсько-американське суперництво на тлі планів Китаю захопити Тайвань.

У рамках блоку Австралія, США та Велика Британія ділитимуться даними кіберрозвідки, технічними напрацюваннями та технологіями штучного інтелекту. США ж вдруге у своїй історії поділяться зі своїм союзником секретною технологією створення атомних підводних човнів. Перший раз це було у 1958 році — атомну технологію отримала Велика Британія.