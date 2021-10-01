ЄС призупинив укладання торгівельної угоди з Австралією на тлі створення оборонного партнерства AUKUS

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз «навряд чи» укладе торгівельну угоду з Австралією на тлі кризи, яка сформувалася через створення блоку AUKUS. Так керівництво ЄС висловило солідарність з урядом Франції, пише BBC.

Наступний раунд переговорів щодо вільної торгівлі між ЄС і Австралією запланований на 12 жовтня, однак його перенесли на місяць.

Міністр торгівлі Австралії Ден Техан відмовився коментувати, чи повʼязано це зі зривом угоди щодо французьких підводних човнів.

«У червні, після останнього раунду переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, Європейська комісія заявила про позитивні зрушення», — пише ВВС.