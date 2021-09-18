Франція відкликає послів зі США та Австралії після зриву угоди на 56 мільярдів євро

Франція негайно відкликає для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі розірвання Канберрою багатомільярдного контракту з Парижем на поставку французьких підводних човнів.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, мовляв, цей крок «виправданий винятковою серйозністю заяв», зроблених Австралією та США напередодні.

«На прохання президента нашої країни я розпорядився негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів у США та Австралії», — наголосив Дріан.

Він зазначив, що відмова від проєкту підводних човнів, який Австралія з Францією вели з 2016 року, і вступ натомість в нове партнерство зі США для будівництва підводних човнів з ядерними установками — це неприйнятні дії у відносинах між союзниками.