США, Британія та Австралія створили оборонний альянс, аби протидіяти Китаю. Той звинуватив їх у «забобонах»

В останні роки Захід висловлював стурбованість зростаючою військовою присутністю Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Нове партнерство направлене ж на «забезпечення безпеки і процвітання» в регіоні, йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, премʼєр-міністра Британії Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона.

Пакт називається Aukus. Його мета — обмін технологіями щодо кібербезпеки, штучного інтелекту, підводних систем та можливості нанесення ударів великої дальності. На думку аналітиків, яких цитує BBC, це найбільше оборонне партнерство між країнами за останні десятиліття.

Велика Британія, США і Австралія оголосили про історичний пакт про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що розглядається як спроба протидії Китаю. Це дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.

Пакт означає, що Австралія розриває договір на €31 мільярд, який підписала з Францією у 2016 році на будівництво 12 підводних човнів. Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон пояснив це рішення тим, що технологія ядерних підводних човнів США не була доступною для Австралії, коли укладали угоду з Парижем.

Підводні човни, які побудує Австралія, набагато швидші і їх важче виявити, ніж флот зі звичайними двигунами. Вони можуть залишатися під водою протягом декількох місяців та долати великі відстані. Взагалі США діляться своїми підводними технологіями вперше за 50 років (раніше тільки з Британією). Австралія стане сьомою країною у світі, яка експлуатує атомні підводні човни, після США, Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії.

Франція ж заявила, що шкодує про це рішення Австралії «на шкоду французьким інтересам».

Париж наголошує: «Американський вибір, який веде до усунення такого союзника і європейського партнера, як Франція, від давнього партнерства з Австралією, тоді як ми стикаємося з безпрецедентними викликами в Індо-Тихоокеанському регіоні, означає відсутність послідовності, що Франція не може не відзначити і про що не може не шкодувати».

Посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на цей пакт, звинувативши країни у «менталітеті часів холодної війни і ідеологічних забобонах».

В останні роки Пекін звинувачують у підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південно-Китайське море. Також Китай вклав значні кошти в свою берегову охорону, яка, на думку аналітиків, фактично є військовим флотом.