США, Великобритания и Австралия создали оборонительный альянс, чтобы противодействовать Китаю. Тот обвинил их в «предрассудках»

В последние годы Запад высказывал обеспокоенность растущим военным присутствием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Новое же партнерство направлено на «обеспечение безопасности и процветания» в регионе, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.

Пакт называется Aukus. Его цель — обмен технологиями по кибербезопасности, искусственному интеллекту, подводным системам и возможности нанесения ударов большой дальности. По мнению аналитиков, которых цитирует BBC, это крупнейшее оборонное партнерство между странами за последние десятилетия.

Великобритания, США и Австралия объявили об историческом пакте о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который рассматривается как попытка противодействия Китаю. Это позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.

Пакт означает, что Австралия разрывает договор на €31 млрд, который подписала с Францией в 2016 году на строительство 12 подводных лодок. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил это решение тем, что технология ядерных подводных лодок США не была доступна для Австралии, когда заключали соглашение с Парижем.

Подводные лодки, которые построит Австралия, гораздо быстрее и их труднее обнаружить, чем флот с обычными двигателями. Они могут оставаться под водой в течение нескольких месяцев и перемещаться на большие расстояния. Вообще США делятся своими подводными технологиями впервые за 50 лет (ранее только с Британией). Австралия станет седьмой страной в мире, которая эксплуатирует атомные подводные лодки, после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России.

Франция же заявила, что сожалеет об этом решении Австралии «в ущерб французским интересам».

Париж отмечает: «Американский выбор, который ведет к отстранению такого союзника и европейского партнера, как Франция, от давнего партнерства с Австралией, в то время как мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает отсутствие последовательности, что Франция не может не отметить и о чем не может не сожалеть».

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на этот пакт, обвинив страны в «менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках».

В последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море. Также Китай вложил значительные средства в свою береговую охрану, которая, по мнению аналитиков, фактически является военным флотом.