Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки на 56 миллиардов евро

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, мол, этот шаг «оправдан исключительной серьезностью заявлений», сделанных Австралией и США накануне.

«По просьбе президента нашей страны я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии», — отметил Дриан.

Он добавил, что отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и вступление взамен в новое партнерстве с США для строительства подводных лодок с ядерными установками — это неприемлемые действия в отношениях между союзниками.