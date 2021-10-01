ЕС приостановил заключение торгового соглашения с Австралией на фоне создания оборонного партнерства AUKUS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «вряд ли» заключит торговое соглашение с Австралией на фоне кризиса, который сформировался из-за создания блока AUKUS. Так руководство ЕС выразило солидарность с правительством Франции, пишет BBC.

Следующий раунд переговоров о свободной торговле между ЕС и Австралией запланирован на 12 октября, однако его перенесли на месяц.

Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, связано ли это со срывом сделки по закупке французских подводных лодок.

«В июне, после последнего раунда переговоров по соглашению о свободной торговле, Европейская комиссия заявила о позитивных сдвигах», — пишет ВВС.