The Telegraph: Австралія, Британія та США погоджували оборонну угоду на саміті G7 без відома Макрона

Деталі угоди Aukus між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією узгодили без відома президента Франції Емманюеля Макрона на саміті G7 у червні 2021 року. Угода забрала у Франці контракт на $66 мільярдів на поставку підводних човнів Австралії.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

Тодішнього міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба (який зараз є новим міністром юстиції) попереджали, що така угода може негативно вплинути на відносини з Китаєм і Парижем, але він все одно допоміг її узгодити на саміті G7. Крім того, усі відповідні британські документи щодо угоди Aukus класифікуються як «цілком таємні».

У суботу газета The Guardian повідомила, що переговори США з цього питання тривали протягом декількох місяців в умовах найсуворішої таємності та що під час саміту G7 у Макрона не було жодних даних про те, що австралійці збираються розірвати угоду.

У G7 входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США. На саміті у графстві Корнуолл, який проходив 11—13 червня, також були лідери Європейського Союзу і кількох запрошених країн (Південна Корея, Австралія і Південна Африка).