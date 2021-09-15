У Великій Британії звільнили очільника МЗС. Його критикували за відпустку в розпал евакуації з Афганістану

У Великій Британії звільнили очільника Міністерства закордонних справ Домініка Рааба.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Разом з тим, Рааб залишається в команді премʼєр-міністра Бориса Джонсона. Він обійматиме посаду віцепремʼєра та міністра юстиції. Британське МЗС очолила 46-річна Елізабет Трасс. До цього вона очолювала Міністерство зовнішньої торгівлі.
За даними ЗМІ, Рааб зазнав шквалу критики через те, що в розпал кризи з евакуацією з Афганістану відпочивав у Греції. Лейбористи та ліберальні демократи вимагали його відставки.
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