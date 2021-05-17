В уряді Великої Британії зʼявився спецпредставник з прав ЛГБТ

В уряді Великої Британії зʼявилася нова посада — спецпредставник з питань сексуальних меншин. Премʼєр-міністр Борис Джонсон призначив на цю посаду члена палати лордів Ніка Герберта.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії премʼєра.

Герберт буде займатися захистом прав ЛГБТ-спільноти всередині країни і за кордоном, а також буде одним з організаторів міжнародної конференції «Бути собою — це безпечно», яка пройде в Лондоні в 2022 році.

«Як спеціальний представник лорд Герберт очолить роботу уряду всередині країни та надасть імпульсу нашому лідерству в світі у русі за права ЛГБТ. Він сфокусується на реформі законодавства, яка триває, протидії насильству та дискримінації та забезпеченні рівного доступу до публічних послуг для ЛГБТ», — йдеться в заяві Джонсона.

Сам Герберт також заявив, що Лондон зіграє «важливу роль у боротьбі з насильством і дискримінацією проти ЛГБТ».

Нік Герберт очолює Глобальний кокус рівності — міжнародну мережу парламентаріїв, яка протидіє дискримінації людей за сексуальною орієнтацією. Герберт відкритий гей і з 2009 року перебуває у шлюбі.