В правительстве Великобритании появился спецпредставитель по правам ЛГБТ

В правительстве Великобритании появилась новая должность — спецпредставитель по вопросам сексуальных меньшинств. Премьер-министр Борис Джонсон назначил на эту должность члена палаты лордов Ника Герберта.

Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера.

Герберт будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом, а также будет одним из организаторов международной конференции «Быть собой — это безопасно», которая пройдет в Лондоне в 2022 году.

«Как специальный представитель лорд Герберт возглавит работу правительства внутри страны и даст импульс нашему лидерству в мире в движении за права ЛГБТ. Он сфокусируется на реформе законодательства, которая продолжается, противодействии насилию, дискриминации и обеспечении равного доступа к публичным услугам для ЛГБТ», — говорится в заявлении Джонсона.

Сам Герберт также заявил, что Лондону предстоит сыграть «важную роль в борьбе с насилием и дискриминацией против ЛГБТ».

Ник Герберт возглавляет Глобальный кокус равенства — международную сеть парламентариев, которая противодействует дискриминации людей по сексуальной ориентации. Герберт открытый гей и с 2009 года состоит в браке.