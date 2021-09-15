В Великобритании уволили главу МИД. Его критиковали за отпуск в разгар эвакуации из Афганистана

В Великобритании уволили главу Министерства иностранных дел Доминика Рааба.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Вместе с тем, Рааб остается в команде премьер-министра Бориса Джонсона. Он будет занимать должность вице-премьера и министра юстиции. На посту главы МИД Великобритании его сменила 46-летняя Элизабет Трасс. До этого она возглавляла Министерство внешней торговли.
По данным СМИ, Рааб подвергся шквалу критики из-за того, что в разгар кризиса с эвакуацией из Афганистана отдыхал в Греции. Лейбористы и либеральные демократы требовали его отставки.
- В мае в правительстве Великобритании появилась новая должность — спецпредставитель по вопросам сексуальных меньшинств. Премьер-министр Борис Джонсон назначил на эту должность члена палаты лордов Ника Герберта.
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