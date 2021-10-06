Франція повертає посла в Австралію після скандалу з підводними човнами, щоб переглянути відносини

Франція повертає свого посла в столицю Австралії Канберру після створення нового оборонного блоку AUKUS і розірвання Австралією договору на французькі підводні човни, який призвів до скандалу.
Як повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Франції, посол повертається до Канберри з двома місіями, щоб переглянути умови відносин між країнами і захистити французькі інтереси.
Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж повністю переглянув двосторонні відносини з урахуванням зриву угоди, яка була частиною широкої стратегії. За його словами, Франція рішуче налаштована зберегти присутність у Тихоокеанському регіоні.
Дата повернення посла до Австралії поки не названа.
- 15 вересня США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
- Китай назвав цю угоду «ідеологічними забобонами», а Франція вирішила відкликати послів зі США й Австралії.
- Пізніше стало відомо, що деталі угоди AUKUS між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією узгодили без відома президента Франції Емманюеля Макрона на саміті G7 у червні 2021 року.
- 1 жовтня ЄС призупинив укладання торгової угоди з Австралією на тлі створення AUKUS.