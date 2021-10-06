Франция возвращает посла в Австралию после скандала с подлодками, чтобы пересмотреть отношения

Франция возвращает своего посла в столицу Австралии Канберру после создания нового оборонного блока AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам, который привел к скандалу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД Франции, посол возвращается в Канберру с двумя миссиями, чтобы пересмотреть условия отношений между странами и защитить французские интересы.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж полностью пересмотрел двусторонние отношения с учетом срыва соглашения, которое было частью широкой стратегии. По его словам, Франция решительно настроена сохранить присутствие в Тихоокеанском регионе.

Дата возвращения посла в Австралию пока не названа.