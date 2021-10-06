Франция возвращает посла в Австралию после скандала с подлодками, чтобы пересмотреть отношения

Франция возвращает своего посла в столицу Австралии Канберру после создания нового оборонного блока AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам, который привел к скандалу.
Как сообщает Reuters со ссылкой на МИД Франции, посол возвращается в Канберру с двумя миссиями, чтобы пересмотреть условия отношений между странами и защитить французские интересы.
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж полностью пересмотрел двусторонние отношения с учетом срыва соглашения, которое было частью широкой стратегии. По его словам, Франция решительно настроена сохранить присутствие в Тихоокеанском регионе.
Дата возвращения посла в Австралию пока не названа.
- 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о новом трехстороннем оборонном партнерстве AUKUS. Его цель — противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Австралия отказалась от контракта с Францией на $66 миллиардов на разработку 12 современных ударных подводных лодок с традиционными двигателями. Вместо этого Австралия впервые построит атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.
- Китай назвал это соглашение «идеологическими предрассудками», а Франция решила отозвать послов из США и Австралии.
- Позже стало известно, что детали сделки AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года.
- 1 октября ЕС приостановил заключение торгового соглашения с Австралией на фоне создания AUKUS.