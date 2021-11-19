Нацагентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії «Голос»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії «Голос».
Про це повідомили у пресслужбі політсили.
«Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді», — наголосили у партії.
Також у «Голосі» заявили, що антикорупційне агентство «використовують для тиску на опозицію».
«Ми переконані, що тиск влади, її сателітів і ситуативних поплічників на опозицію, ще й із використанням антикорупційних органів є верхом цинізму. Так само як і використання владою деяких колишніх партійців, які проміняли зобовʼязання перед виборцями на політичну, фінансову і карʼєрну вигоду», — додали у партії.
- Водночас депутатське обʼєднання у Верховній Раді «Справедливість» 19 листопада звинуватило керівництво партії «Голос» у розтраті 1 328 280 гривень з бюджету.
- Кілька місяців тому у «Голосі» стався розкол: більшість партійців вимагали звільнення керівництва партії та фракції, а 10 народних депутатів заявили про створення окремого обʼєднання «Справедливість» у парламенті. Народні депутати звинуватили керівницю партії Кіру Рудик в узурпації влади та корупційних договорняках, а керівника фракції Ярослава Железняка в тому, що той не виконує свої обовʼязки голови фракції та 5 місяців поспіль відмовляється скликати засідання фракції. Перед цим через нинішнє керівництво з партії вийшов один з її засновників і лідерів Сергій Притула.
- У березні 2021 року НАЗК позбавило «Голос» державного фінансування, звинувативши партію у нецільовому використанні коштів.