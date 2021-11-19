Нацагентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування партії «Голос»

«Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді», — наголосили у партії.

Про це повідомили у пресслужбі політсили.

Також у «Голосі» заявили, що антикорупційне агентство «використовують для тиску на опозицію».

«Ми переконані, що тиск влади, її сателітів і ситуативних поплічників на опозицію, ще й із використанням антикорупційних органів є верхом цинізму. Так само як і використання владою деяких колишніх партійців, які проміняли зобовʼязання перед виборцями на політичну, фінансову і карʼєрну вигоду», — додали у партії.