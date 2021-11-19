Нацагентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование партии «Голос»

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии «Голос».
Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
«Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде», — подчеркнули в партии.
Также в «Голосе» заявили, что антикоррупционное агентство «используется для давления на оппозицию».
«Мы убеждены, что давление власти, ее сателлитов и ситуативных приспешников на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов, является верхом цинизма. Равно как и использование властями некоторых бывших партийцев, которые променяли обязательства перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду», — добавили в партии.
- В то же время депутатское объединение в Верховной Раде «Справедливость» 19 ноября обвинило руководство партии «Голос» в растрате 1 328 280 гривен из бюджета.
- Несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не исполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за нынешнего руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.
- В марте 2021 года НАПК лишило «Голос» государственного финансирования, обвинив партию в нецелевом использовании средств.