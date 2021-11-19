Депутати «Справедливості» заявили, що керівництво партії «Голос» розтратило понад 1,3 млн гривень з бюджету

Депутатське обʼєднання у Верховній Раді «Справедливість» звинуватило керівництво партії «Голос» у розтраті 1 328 280 гривень з державного бюджету.
Заяву обʼєднання опублікував нардеп Ярослав Юрчишин.
«Керівництво партії «Голос» нахабно краде кошти із державного бюджету. НАЗК знайшло певні нестиковки в бюджеті «Голосу». Цього року з держбюджету до скарбниці [Кіри] Рудик та «Легітимного» [Ярослава Железняка] мають надійти 82 мільйони гривень. Це річний бюджет партії. Втім, у ньому вже є щонайменше одна дірка», — написав Юрчишин.
Національне агентство із запобігання корупції раніше встановило, що «Голос» замовив у низки ФОПів послуги на понад 1,3 млн гривень, але у фінзвітності немає доказів надання замовлених послуг.
НАЗК зазначає, що «Голос» заплатив майже 600 тисяч гривень за «моніторинг ЗМІ та пошук інформації», але такий моніторинг та аналізи були повністю скопійовані з сайту громадської мережі «ОПОРА», а не виконані підрядником.
Юрчишин вважає, що ці гроші могли були витрачені на поширення фейків проти «Справедливості».
Поліція почала розслідувати порушення порядку фінансування політичних партій (ч. 4 с. 159-1 КК), а «Справедливість» вимагає обʼєктивного розслідування.
- Кілька місяців тому у «Голосі» стався розкол: більшість партійців вимагали звільнення керівництва партії та фракції, а 10 народних депутатів заявили про створення окремого обʼєднання «Справедливість» у парламенті. Народні депутати звинуватили керівницю партії Кіру Рудик в узурпації влади та корупційних договорняках, а керівника фракції Ярослава Железняка в тому, що той не виконує свої обовʼязки голови фракції та 5 місяців поспіль відмовляється скликати засідання фракції. Перед цим через нинішнє керівництво з партії вийшов один з її засновників і лідерів Сергій Притула.
- 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Сама Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.