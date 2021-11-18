Розслідування «Схем»: Наглядова рада Укрексімбанку перевіряє видачу кредиту бізнесменові, який сплачує податки в «ДНР»

Наглядова рада Укрексімбанку заявила про проведення поглибленої перевірки кредитної угоди на $60 млн під заставу столичного ТРЦ Sky Mall. Згідно із розслідуванням програми «Схеми», кредит отримав бізнесмен, який платить або платив податки бойовика «ДНР».
Про це «Схемам» повідомила голова наглядової ради, передає «Радіо Свобода».
Наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди із залученням внутрішнього комітету з ризиків та незалежних експертів. Попередні результати щодо дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту рада заслухає 18 листопада. Після повного аналізу обставин видачі кредиту наглядова рада надасть висновки.
Раніше в наглядовій раді заявляли «Схемам», що попередня перевірка не виявила порушень при видачі кредиту під заставу ТРЦ.
Також з відповіді на запит «Схем» випливає, що видача кредиту була схвалена Кредитним комітетом Укрексімбанку та погоджена правлінням банку, а наглядова рада не мала підстав втручатися у процес.
- 7 жовтня «Схеми» оприлюднили розслідування про те, що у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям бізнесмена Сергія Брюховецького — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Суть кредиту — профінансувати покупку ТЦ Sky Mall. Однак виявилось, що Брюховецький володіє компанією «Спец-Реммаш» в окупованій Горлівці, яка займається ремонтом обладнання для місцевих шахт і платить податки в «ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 мільйона рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень). Брюховецький був депутатом Горлівської міськради від Партії регіонів, а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
- Збираючи матеріали для свого розслідування, журналісти «Схем» брали інтервʼю у голови правління банку Євгена Мецгера. Після питання щодо кредиту на журналістів напали, а записи з камер спробували видалити.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.