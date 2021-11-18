Розслідування «Схем»: Наглядова рада Укрексімбанку перевіряє видачу кредиту бізнесменові, який сплачує податки в «ДНР»

Наглядова рада Укрексімбанку заявила про проведення поглибленої перевірки кредитної угоди на $60 млн під заставу столичного ТРЦ Sky Mall. Згідно із розслідуванням програми «Схеми», кредит отримав бізнесмен, який платить або платив податки бойовика «ДНР».

Про це «Схемам» повідомила голова наглядової ради, передає «Радіо Свобода».

Наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди із залученням внутрішнього комітету з ризиків та незалежних експертів. Попередні результати щодо дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту рада заслухає 18 листопада. Після повного аналізу обставин видачі кредиту наглядова рада надасть висновки.

Раніше в наглядовій раді заявляли «Схемам», що попередня перевірка не виявила порушень при видачі кредиту під заставу ТРЦ.

Також з відповіді на запит «Схем» випливає, що видача кредиту була схвалена Кредитним комітетом Укрексімбанку та погоджена правлінням банку, а наглядова рада не мала підстав втручатися у процес.