Расследвоание «Схем»: Набсовет Укрэксимбанка проверяет выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»

Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении углубленной проверки кредитного соглашения на $60 млн под залог столичного ТРЦ Sky Mall. Согласно расследованию программы «Схемы», кредит получил бизнесмен, который платит или платил налоги боевика «ДНР».

Об этом «Схемам» сообщила глава набсовета, передает «Радио Свобода».

Набсовет банка инициировал аудит кредитного соглашения с привлечением внутреннего комитета по рискам и независимых экспертов. Предварительные результаты относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита совет заслушает 18 ноября. После полного анализа обстоятельств выдачи кредита набсовет представит выводы.

Ранее в набсовете заявляли «Схемам», что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче кредита под залог ТРЦ.

Также из ответа на запрос «Схем» следует, что выдача кредита была одобрена Кредитным комитетом Укрэксимбанка и согласована правлением банка, а набсовет не имел оснований вмешиваться в процесс.