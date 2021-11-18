Расследвоание «Схем»: Набсовет Укрэксимбанка проверяет выдачу кредита бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»

Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении углубленной проверки кредитного соглашения на $60 млн под залог столичного ТРЦ Sky Mall. Согласно расследованию программы «Схемы», кредит получил бизнесмен, который платит или платил налоги боевика «ДНР».
Об этом «Схемам» сообщила глава набсовета, передает «Радио Свобода».
Набсовет банка инициировал аудит кредитного соглашения с привлечением внутреннего комитета по рискам и независимых экспертов. Предварительные результаты относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита совет заслушает 18 ноября. После полного анализа обстоятельств выдачи кредита набсовет представит выводы.
Ранее в набсовете заявляли «Схемам», что предварительная проверка не выявила нарушений при выдаче кредита под залог ТРЦ.
Также из ответа на запрос «Схем» следует, что выдача кредита была одобрена Кредитным комитетом Укрэксимбанка и согласована правлением банка, а набсовет не имел оснований вмешиваться в процесс.
- 7 октября «Схемы» обнародовали расследование о том, что в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Суть кредита — профинансировать покупку ТЦ Sky Mall. Однако оказалось, что Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги в «ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен). Брюховецкий был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов, а ныне владелец проблемного ТРЦ Sky Mall и тесть нардепа от ОПзЖ Федора Христенко.
- Собирая материалы для своего расследования журналисты «Схем» брали интервью у главы правления банка Евгения Мецгера. После вопроса о кредите на журналистов напали, а записи с камер попытались удалить.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранник был отпущен под личное обязательство.