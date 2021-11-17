Олександр Петраков офіційно призначений головним тренером збірної України з футболу

Олександра Петракова офіційно призначено головним тренером збірної України з футболу.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Петраков «позбавився» приставки виконуючого обовʼязки на засіданні виконавчого комітету УАФ та був затверджений на посаду більшістю голосів.
Контракт з Петраковим підписано до 30 грудня 2022 року — до завершення Чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження до 30 липня 2024 року (на відбір та фінальну частину Євро-2024).
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про закінчення терміну контракту із національною командою. Наступного дня Українська асоціація футболу підтвердила, що Шевченко пішов з посади, і його тренерський штаб не захотілв продовжувати контракт до кінця 2022 року. Тимчасовим головним тренером збірної призначили Олександра Петракова.
- Вже 7 листопада Шевченко офіційно очолив ФК «Дженоа».
- 16 листопада підлеглі Олександра Петракова обіграли Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0. Збірна України вийшла у плей-оф відбору на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2022 році в Катарі.