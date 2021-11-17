Олександр Петраков офіційно призначений головним тренером збірної України з футболу

Олександра Петракова офіційно призначено головним тренером збірної України з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Петраков «позбавився» приставки виконуючого обовʼязки на засіданні виконавчого комітету УАФ та був затверджений на посаду більшістю голосів.

Контракт з Петраковим підписано до 30 грудня 2022 року — до завершення Чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження до 30 липня 2024 року (на відбір та фінальну частину Євро-2024).