Александр Петраков официально назначен главным тренером сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Петраков «лишился» приставки исполняющего обязанности на заседании исполнительного комитета УАФ и был утвержден на должность большинством голосов.

Контракт с Петраковым подписан до 30 декабря 2022 года — до завершения Чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления до 30 июля 2024 года (на отбор и финальную часть Евро-2024).