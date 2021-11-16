Украина вышла в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, обыграв Боснию и Герцеговину

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Подчиненные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

Сборная Украины владела мячом более половины игры и пробила по воротам соперника 13 раз. Голы были забиты во втором тайме — первый принес Александр Зинченко (на 58 минуте), а второй — Артем Довбик (79 минута).

Сборную уже поздравил президент Владимир Зеленский.

В параллельном матче сборная Финляндии проиграла сборной Франции со счетом 0-2. Таким образом, украинцы обошли финнов и заняли в группе второе место. Это и позволило сборной Украины выйти в плей-офф отбора и теперь, чтобы попасть на сам ЧМ, украинцам нужно победить в двух матчах.

Что дальше?

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Поскольку сборная Украины по очкам попала в перечень худших команд, занявших 2 места в своих группах, то во время жеребьевки она будет несеяной. Это означает, что соперником Украины может стать сборная Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса. Россию с Украиной во время жеребьевки разведут в разные поединки.

В раунд плей-офф отбора попадают 10 сборных, занявших вторые места в своих группах (Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Вельс, Россия, Украина, Турция, Польша, Северная Македония), а также еще две сборные, не занявшие 1—2 места в своих группах, но победившие в своих группах во время другого турнира — Лиги наций (Австрия и Чехия). Все эти 12 сборных разыграют между собой всего три путевки на Чемпионат мира.

Все команды путем жеребьевки разделят на подгруппы по 4 команды. Там они сыграют по 2 поединка — полуфиналы и финал. То есть, для выхода на Чемпионат мира сборная должна выиграть два матча подряд. Первые матчи состоятся 24—25 марта 2022 года, а решающие поединки за путевку на ЧМ — 28 и 29 марта.