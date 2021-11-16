Україна вийшла у плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022, обігравши Боснію та Герцеговину

Збірна України вийшла у плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2022 році в Катарі. Підлеглі Олександра Петракова обіграли Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.

Збірна України володіла мʼячем більше половини гри та пробила по воротах суперника 13 разів. Голи були забиті у другому таймі — перший приніс Олександр Зінченко (на 58 хвилині), а другий — Артем Довбик (79 хвилина).

Збірну вже привітав президент Володимир Зеленський.

У паралельному матчі збірна Фінляндії програла збірній Франції з рахунком 0:2. Таким чином, українці обійшли фінів та посіли у групі друге місце. Це й дозволило збірній України вийти до плей-оф відбору і тепер, щоб потрапити на сам ЧС, українцям потрібно перемогти у двох матчах.

Що далі?

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. Оскільки збірна України за очками потрапила до переліку найгірших команд, які посіли 2 місця у своїх групах, то під час жеребкування вона буде несіяною. Це означає, що суперником України можуть стати збірна Португалії, Шотландії, Італії, Швеції або Вельсу. Росію з Україною під час жеребкування розведуть в різні поєдинки.

До раунду плей-оф відбору потрапляють 10 збірних, які посіли другі місця у своїх групах (Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, Вельс, Росія, Україна, Туреччина, Польща, Північна Македонія), а також ще дві збірні, які не посіли 1—2 місця у своїх групах, але перемогли у своїх групах під час іншого турніру — Ліги націй (Австрія та Чехія). Усі ці 12 збірних розіграють між собою усього 3 путівки на Чемпіонат світу.

Всі команди шляхом жеребкування розділять на підгрупи по 4 команди. Там вони зіграють по 2 поєдинки — півфінали та фінал. Тобто для виходу на Чемпіонат світу збірна повинна виграти два матчі поспіль. Перші матчі відбудуться 24—25 березня 2022 року, а вирішальні поєдинки за путівку на ЧС — 28 і 29 березня.