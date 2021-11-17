МОЗ змінив стандарти госпіталізації заражених коронавірусом — до лікарень забиратимуть старших людей із середньою тяжкістю хвороби

Міністерство охорони здоров’я змінило стандарт госпіталізації заражених коронавірусом людей. Тепер до лікарень забиратимуть старших за 60 років людей, які мають середню тяжкість хвороби.

Про це йдеться у наказі МОЗ за 16 листопада.

У перелік людей, яким рекомендована госпіталізація з коронавірусом, внесли тих, хто старше 60 років та має середню тяжкість. Раніше в цьому наказі не було жодних показань з приводу віку пацієнтів.

Пацієнтів із середньою тяжкістю хвороби рекомендують госпіталізувати у тому випадку, якщо у них з’являються ознаки пневмонії чи дихальної недостатності, відхаркування кров’ю, а сатурація падає нижче 93%.