Минздрав изменил стандарты госпитализации зараженных коронавирусом — в больницы будут забирать пожилых людей со средней тяжестью болезни

Министерство здравоохранения изменило стандарт госпитализации зараженных коронавирусом людей. Теперь в больницы будут забирать людей старше 60 лет, имеющих среднюю тяжесть болезни.

Об этом говорится в приказе Минздрава за 16 ноября.

В список людей, которым рекомендована госпитализация с коронавирусом, внесли тех, кто старше 60 лет и имеет среднюю тяжесть. Ранее в этом приказе не было никаких показаний по возрасту пациентов.

Пациентов со средней тяжестью заболевания рекомендуют госпитализировать в том случае, если у них появляются признаки пневмонии или дыхательной недостаточности, отхаркивание кровью, а сатурация падает ниже 93%.