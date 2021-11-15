В Україні стабілізувався рівень госпіталізації COVID-хворих. МОЗ закликає людей вакцинуватися

Минулого тижня в Європі зареєстрували майже два мільйони випадків коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за тиждень у цьому регіоні з початку пандемії.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 15 листопад зазначив, що показник приросту хворих у Європі зріс на 13%, як порівняти з попереднім тижнем.

«Найбільший приріст у відсотках демонструють Угорщина, Німеччина, Австрія, Данія та Італія. Стабілізацію кількості випадків та їх поступове зменшення фіксують в Естонії, Румунії, Латвії та Швеції», — зазначив міністр.

Він додав, що в Україні спостерігається зменшення випадків коронавірусної хвороби на 6%, як порівняти з попереднім тижнем. Також почав стабілізуватися показник госпіталізації хворих.

«Уперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з ковідних відділень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують», — повідомив очільник МОЗ.