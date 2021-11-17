«Рейтинг»: Більшість українців підтримують обов’язкову вакцинацію для певних сфер, але виступають проти обмежень для невакцинованих

Переважна більшість українців підтримують обов’язкову вакцинацію для працівників певних сфер. Водночас вони виступають проти обмежень для невакцинованих людей.

Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу» за 10—13 листопада 2021 року.

55% українців відповіли, що підтримують обов’язкову вакцинацію вчителів, медиків держслужбовців та інших сфер, 35% заявили, що не підтримують. Водночас лише 39% опитаних підтримують заборону відвідувати громадські заклади без COVID-сертифікатів. Що стосується громадського транспорту — то таку заборону підтримують лише 29% опитаних.

Понад 70% українців вважають, що такі обмеження порушують права невакцинованих людей, а 26% зазначили, що не вважають це порушенням.

Станом на листопад 46% українців відповіли, що вже отримали першу або обидві дози вакцини від коронавірусу. Ще 16% зазначили, що скоріше планують провакцинуватися, а 36% вакцинуватися не хочуть.

Також 40% опитаних вважають, що в зростанні захворюваності восени не винен ніхто, а 21% покладає відповідальність на тих людей, які не захотіли вакцинуватися. 15% опитаних вважають винними Міністерство охорони здоров’я, а 8% — президента Володимира Зеленського.