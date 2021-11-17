«Рейтинг»: Большинство украинцев поддерживает обязательную вакцинацию для определенных сфер, но выступают против ограничений для невакцинированных

Большинство украинцев поддерживают обязательную вакцинацию для работников определенных сфер. В то же время, они выступают против ограничений для невакцинированных людей.

Об этом говорится в опросе «Рейтинга" за 10-13 ноября 2021 года.

55% украинцев ответили, что поддерживают обязательную вакцинацию учителей, медиков госслужащих и других отраслей, 35% заявили, что не поддерживают. В то же время, только 39% опрошенных поддерживают запрет посещать общественные учреждения без COVID-сертификатов. Что касается общественного транспорта, то такой запрет поддерживают только 29% опрошенных.

Более 70% украинцев считают, что такие ограничения нарушают права невакцинированных людей, а 26% отметили, что не считают это нарушением.

По состоянию на ноябрь 46% украинцев ответили, что уже получили первую или обе дозы вакцины от коронавируса. Еще 16% отметили, что, скорее, планируют провакцинироваться, а 36% вакцинироваться не хотят.

Также 40% опрошенных считают, что в росте заболеваемости осенью не виноват никто, а 21% возлагает ответственность на тех людей, которые не захотели вакцинироваться. 15% опрошенных считают виновными Министерство здравоохранения, а 8% – президента Владимира Зеленского.