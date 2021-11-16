Мер Києва Віталій Кличко пояснив «непопулярне рішення» підвищити ціни на проїзд: подорожчала електрика та пальне

Мер Києва Віталій Кличко обґрунтував підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці до 20 гривень тим, що вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла.

Про це він заявив в етері телеканалу «Прямий» 16 листопада, цитує Інтерфакс.

«У нас справді складна ситуація у транспортній галузі. І ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості. Але ми робимо все, щоб кияни могли з комфортом пересуватися містом», — зазначив Кличко.

За його словами, вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла, тому місто вимушене підвищити ціни на проїзд, аби платити заробітну плату транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад і купувати новий громадський транспорт.

Мер Києва наголосив, що місто ухвалило це «непопулярне рішення», адже до цього ціну на проїзд «не підвищували скільки могли».

Що стосується соціально-вразливих категорій, то столиця збереже для них пільги. Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки з 1 січня 2022 року становитиме 14 грн 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього декілька, то для неї проїзд коштуватиме 20 гривень.