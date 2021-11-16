Мер Києва Віталій Кличко пояснив «непопулярне рішення» підвищити ціни на проїзд: подорожчала електрика та пальне

Мер Києва Віталій Кличко обґрунтував підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці до 20 гривень тим, що вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла.
Про це він заявив в етері телеканалу «Прямий» 16 листопада, цитує Інтерфакс.
«У нас справді складна ситуація у транспортній галузі. І ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості. Але ми робимо все, щоб кияни могли з комфортом пересуватися містом», — зазначив Кличко.
За його словами, вартість електроенергії, пального та витратних матеріалів суттєво зросла, тому місто вимушене підвищити ціни на проїзд, аби платити заробітну плату транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад і купувати новий громадський транспорт.
Мер Києва наголосив, що місто ухвалило це «непопулярне рішення», адже до цього ціну на проїзд «не підвищували скільки могли».
Що стосується соціально-вразливих категорій, то столиця збереже для них пільги. Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки з 1 січня 2022 року становитиме 14 грн 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста і хоче купити разову поїздку або всього декілька, то для неї проїзд коштуватиме 20 гривень.
- Ще у травні мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада Києва не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті до 20—25 гривень, але подорожчання все ж очікується.
- Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до столичної влади з проханням підвищити тарифи на проїзд або погасити збитки через карантин із бюджету. За їхніми підрахунками, економічно обґрунтований тариф на проїзд у метро становить 21,05 гривні, у наземному транспорті — 25,18 гривні, а в міській електричці — 78,90 гривні.