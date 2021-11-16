Мэр Киева Виталий Кличко объяснил «непопулярное решение» повысить цены на проезд: подорожало электричество и горючее

Мэр Киева Виталий Кличко обосновал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы до 20 гривен тем, что стоимость электроэнергии, горючего и расходных материалов существенно выросла.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямий» 16 ноября, цитирует Интерфакс.

«У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу», — отметил Кличко.

По его словам, стоимость электроэнергии, горючего и расходных материалов существенно выросла, поэтому город вынужден повысить цены на проезд, чтобы платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.

Мэр Киева отметил, что город принял это «непопулярное решение», ведь до этого цену на проезд «не повышали сколько могли».

Что касается социально-уязвимой категории, то столица сохранит для них льготы. Для пассажиров, которые пользуются проездными билетами, цена одной поездки с 1 января 2022 года составит 14 гривен 20 копеек. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, то ему проезд будет стоить 20 гривен.