Кабмін виділив 21 мільйон гривень на зміцнення кордону загородженнями

Уряд виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень на зміцнення кордону України колючим дротом типу «Єгоза».

«Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу «Єгоза», — йдеться в повідомленні Кабміну.

В уряді не уточнили, на якому напрямку зміцнюватимуть кордон.

Імовірно, йдеться про кордон із Білоруссю. Колючий дріт може допомогти у стримуванні можливих потоків нелегальних мігрантів, які зараз штурмують кордон Польщі.