Голова МВС представив план посилення охорони кордону з РФ, Білоруссю і Молдовою. На весь проєкт — три роки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив план посилення охорони кордону з Росією, Білоруссю і Молдовою, який має бути виконаний за три роки.

Про це він розповів на брифінгу.

Проєкт облаштування 4,5 тисячі км сухопутного кордону передбачає, що по периметру встановлять комплекси відеоконтролю і сигналізації, сенсорні системи, а також посилять кордон за рахунок безпілотників і вертольотів.

Монастирський акцентував на тому, що кордон має бути під наглядом і захистом інтелектуальних систем швидкого реагування, а не тільки захищений ровом і колючим дротом.

За словами міністра, цей проєкт вже опрацьовується з багатьма міністерствами і 16 обласними адміністраціями. Він зазначив, що отримав завдання від президента протягом року «закрити» кордон з Росією, а далі — з Білоруссю та Молдовою.

Також міністр розповів про захист морського кордону за рахунок 20 патрульних катерів типу FPB 98 від французької OCEA. Перший з них закінчать будувати вже до кінця року.