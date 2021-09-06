Глава МВС Монастирський представив своїх заступників. Хто й чим займатиметься?

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив новосформовану команду свого відомства.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін. «Євген Єнін — досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією», — пояснив міністр.
Інші заступники відповідатимуть за наступні напрямки:
- Богдан Драп’ятий — зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС;
- Мері Акопян — міжнародна діяльність Міністерства внутрішніх справ;
- Олександр Гогілашвілі — формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності;
- Ігор Бондаренко — цифрова трансформація та цифровізація сервісів системи МВС;
- Сергій Гончаров — міжнародні проєкти, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію;
- Катерина Павліченко — дотримання прав людини та гендерної рівності, протидія гендерному насильству.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський відмітив напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.