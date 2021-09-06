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Глава МВС Монастирський представив своїх заступників. Хто й чим займатиметься?

Автор:
Олег Панфілович
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив новосформовану команду свого відомства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін. «Євген Єнін — досвідчений політик, який координуватиме діяльність цілого ряду структур МВС, включно з Національною поліцією», — пояснив міністр.

МВС України

Інші заступники відповідатимуть за наступні напрямки:

  • Богдан Драп’ятий — зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС;
  • Мері Акопян — міжнародна діяльність Міністерства внутрішніх справ;
  • Олександр Гогілашвілі — формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності;
  • Ігор Бондаренко — цифрова трансформація та цифровізація сервісів системи МВС;
  • Сергій Гончаров — міжнародні проєкти, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію;
  • Катерина Павліченко — дотримання прав людини та гендерної рівності, протидія гендерному насильству.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не буде змінювати структуру відомства, що раніше в «Слузі народу» назвали першочерговим завданням для нового міністра.