Справа Шеремета: Суд залишив без змін запобіжні заходи Кузьменко й Антоненку

Шевченківський районний суд Києва на два місяці продовжив домашній арешт фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканту та працівнику Сил спецоперацій Андрію Антоненку. Домашній арешт дитячому лікарю Юлії Кузьменко суд залишив без змін.
Про це повідомляє Суспільне.
Термін домашнього арешту Антоненка мав сплисти 29 червня, однак його продовжили на 60 днів — до 20 серпня. Що стосується Юлії Кузьменко, то її адвокат поставив перед судом питання про дострокову зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобовʼязання, але клопотання відхилили.
Таким чином, Кузьменко й Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом із електронними браслетами.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.