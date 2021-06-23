Дело Шеремета: Суд оставил без изменений меры пресечения Кузьменко и Антоненко

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил домашний арест фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканту и сотруднику Сил спецопераций Андрею Антоненко. Домашний арест детскому врачу Юлии Кузьменко суд оставил без изменений.

Об этом сообщает Суспільне.

Срок домашнего ареста Антоненко заканчивался 29 июня, однако его продлили на 60 дней — до 20 августа. Что касается Юлии Кузьменко, то ее адвокат поставил перед судом вопрос о досрочном изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство, но ходатайство отклонили.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронными браслетами.