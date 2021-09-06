Глава МВД Монастырский представил своих заместителей. Кто и чем будет заниматься?

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин. «Евгений Енин — опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию», — пояснил министр.

МВС України

Другие заместители будут отвечать за следующие направления:

Богдан Драпятый — связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД;

— связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД; Мери Акопян — международная деятельность Министерства внутренних дел;

— международная деятельность Министерства внутренних дел; Александр Гогилашвили — формирование государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности;

— формирование государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности; Игорь Бондаренко — цифровая трансформация и цифровизация сервисов системы МВД;

— цифровая трансформация и цифровизация сервисов системы МВД; Сергей Гончаров — международные проекты, которые заложены в деятельности МВД и предусматривают многолетнюю реализацию;

— международные проекты, которые заложены в деятельности МВД и предусматривают многолетнюю реализацию; Екатерина Павличенко — соблюдение прав человека, гендерное равенство и противодействие гендерному насилию.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не будет менять структуру ведомства, хотя ранее в «Слуге народа» называли это первоочередной задачей для нового министра.