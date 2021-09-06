Глава МВД Монастырский не будет разделять министерство. В «Слуге народа» ранее называли это главной задачей

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что не будет менять структуру ведомства, что ранее в «Слуге народа» назвали первостепенной задачей для нового министра.
Об этом Монастырский рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Я не сторонник радикальных разделов — Нацгвардии, пограничных войск, это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система которая сложилась, работает», — сказал он.
«Эффективность» системы он пояснил на примере совместного обеспечения порядка силами полиции и Нацгвардии.
«Если будет сбой, произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где больше всего происходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах — ответственные, и это все одно звено. А если будет два центра принятия решений, то развал очевиден», — пояснил министр.
Он считает, что целостность структуры МВД — это «кулак» безопасности государства.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека и жестко реагировать на нарушения. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Уже 17 июля глава фракции СН Арахамия заявил, что одной из главных задач Монастырского станет разделение МВД - Нацгвардия и пограничная служба должны быть отделены от полиции. Он говорил, что также «открыт вопрос» в отношении Миграционной службы.