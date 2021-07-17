Глава фракции СН Арахамия: Монастырский «исчезнет» на месяц — он должен разделить МВД

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский исчезнет на месяц из информационного поля и должен разделить МВД на несколько ведомств.

Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Он сегодня мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя. Для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ», — заявил Арахамия.

По его словам, одной из главных задач Монастырского является разделение МВД. Нацгвардия должна быть отделена от полиции, как и пограничная служба. Он добавил, что пограничную службу точно заберут из МВД. Также «открыт вопрос» в отношении Миграционной службы.

Арахамия отметил, что Арсен Аваков был против такого разделения.