Зеленский лично представил Министерству внутренних дел нового руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя ведомства — Дениса Монастырского.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Глава государства отметил, что новый министр должен сформировать у людей доверие и уважение к правоохранительным органам.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вручил Монастырскому удостоверение министра.
«Это высокая, ответственная должность. Быть членом Кабинета министров Украины не только большая честь — это огромная ответственность. Министерство внутренних дел чрезвычайно мощное», — сказал Шмыгаль.
Глава МВД, в свою очередь, назвал приоритетные направления работы министерства, срединих — борьба с организованной преступностью, развитие всех органов правоохранительной системы, проекта «Полицейский офицер общины» и подхода Community Policing.
«Мы должны развивать дальнейшее расширение Системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, с помощью которой смертность на дорогах Украины должна уменьшиться вдвое за пять лет. Кроме этого, приоритетным остается вопрос сохранения и строительства дорог, а также цифровизация всех сфер деятельности МВД», — сказал Монастырский.
Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел. За проголосовал 271 депутат.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.