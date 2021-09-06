Глава МВД Монастырский инициировал аудит в ведомстве

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал в ведомстве финансовый и управленческий аудиты. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс.
«Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому по моему поручению сейчас начали проводить управленческий и финансовый аудиты МВД, ведь это огромная структура, в которой работают 350 тысяч человек», — отметил Монастырский.
По словам министра, он уже готов представить общественности крупные системные проекты.
Отметим, что после назначения Монастырского на должность 16 июля у него была месячная пауза в публичной жизни. Он ее объяснил так: «Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений».
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека и жестко реагировать на нарушения. Отдельно Монастырский отметил направление по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.