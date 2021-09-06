Глава МВС Монастирський ініціював аудит у відомстві

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював у відомстві фінансовий та управлінський аудити. Про це він заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс.

«Будь-яку управлінську справу необхідно розпочинати з аудиту, щоб розуміти, де перебуваєш, що необхідно змінювати, впроваджувати, викорінювати. Тому за моїм дорученням наразі розпочато управлінський і фінансовий аудити МВС, адже це величезна структура, у якій працюють 350 тисяч людей», — зазначив Монастирський.

За словами міністра, він уже готовий представити громадськості великі системні проєкти.