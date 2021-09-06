Глава МВД представил план усиления охраны границы с РФ, Беларусью и Молдовой. На весь проект — три года

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил план усиления охраны границы с Россией, Беларусью и Молдовой, который должны выполнить за три года.

Об этом он рассказал на брифинге.

Проект обустройства 4,5 тысячи км сухопутной границы подразумевает установку по периметру комплексов видеоконтроля и сигнализации, сенсорных систем, а также усиление границы за счет беспилотников и вертолетов.

Монастырский подчеркнул, что граница должна быть под наблюдением и защитой интеллектуальных систем быстрого реагирования, а не только защищена рвом и колючей проволокой.

По словам министра, этот проект уже прорабатывают многие министерства и 16 областных администраций. Он отметил, что получил задание от президента в течение года «закрыть» границу с Россией, а далее — с Беларусью и Молдовой.

Также министр рассказал о защите морской границы за счет 20 патрульных катеров типа FPB 98 от французской OCEA. Первый из них закончат строить уже к концу года.