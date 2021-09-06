Глава МВД представил план усиления охраны границы с РФ, Беларусью и Молдовой. На весь проект — три года

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил план усиления охраны границы с Россией, Беларусью и Молдовой, который должны выполнить за три года.
Об этом он рассказал на брифинге.
Проект обустройства 4,5 тысячи км сухопутной границы подразумевает установку по периметру комплексов видеоконтроля и сигнализации, сенсорных систем, а также усиление границы за счет беспилотников и вертолетов.
Монастырский подчеркнул, что граница должна быть под наблюдением и защитой интеллектуальных систем быстрого реагирования, а не только защищена рвом и колючей проволокой.
По словам министра, этот проект уже прорабатывают многие министерства и 16 областных администраций. Он отметил, что получил задание от президента в течение года «закрыть» границу с Россией, а далее — с Беларусью и Молдовой.
Также министр рассказал о защите морской границы за счет 20 патрульных катеров типа FPB 98 от французской OCEA. Первый из них закончат строить уже к концу года.
- Глава МВД Монастырский инициировал финансовый и управленческий аудиты в ведомстве. Также он заявил, что не будет менять структуру МВД и выводить из нее погранслужбу и Нацгвардию.
- Сегодня, 6 сентября, Монастырский представил семерых своих заместителей. Кроме этого, он рассказал, что вскоре на дороги выедут автомобили МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге.