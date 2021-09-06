МВД выпустит на дороги автомобили-«фантомы» для фиксации нарушений ПДД

Вскоре на дороги выедут автомобили МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Сейчас идут процессы испытания и сертификации.

Об этом сообщил новый глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, сейчас уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость — их еще готовят к началу работы.

В 2022 году количество таких автомобилей должно достичь 23 единиц. В 2023 году МВД планирует использовать 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Монастырский говорит, что «фантомы» не будут останавливать водителей, которые превышают скорость.

«Фактически это будут передвижные комплексы автофиксации», — пояснил глава МВД.